Il sindaco dopo l'incontro con il presidente della Regione Lazio Rocca

“Abbiamo anche valutato insieme oltre l’esigenza di rafforzare gli sforzi per la raccolta differenziata – anche immaginando una collaborazione tra le istituzioni – anche in quest’ipotesi che abbiamo valutato insieme di indirizzare le ferrovie, il trasporto su ferro, non sovraccaricaricare l’Ardeatina”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine dell’incontro con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nella sede della presidenza della Regione. “Abbiamo parlato di tanti temi, tra cui lo stadio, è stato un incontro molto ricco e altrettanto ricco sarà il lavoro concreto!”, assicura. “Verranno istruiti tavoli tematici”.

