Il deputato di FdI a margine della conferenza stampa sulla Festa dell'Unità d'Italia

“Io ho già detto quello che dovevo dire in aula, anche in rispetto a Giorgia Meloni che ha chiesto di abbassare i toni fui all’espressione del Giuri d’onore non ho partecipato a trasmissioni televisive perchè era giusto che si esprimesse ufficialmente la Camera dei Deputati. Molto rumore per nulla. chi ha chiesto il Giurì d’onore ha dimostrato che avevo ragione, ho operato nelle mie legittime prerogative parlamentari così come è legittimo non essere d’accordo con il Pd, ho detto quello che per me era necessario dire e l’ho fatto nel luogo più istituzionale. Andiamo avanti e pensiamo a guidare l’Italia”. Così il deputato di FdI, Giovanni Donzelli, a margine della conferenza stampa sulla Festa dell’Unità d’Italia.

