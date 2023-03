A Rimini il presidio di una minoranza del sindacato guidata da Eliana Como

Tanti peluche per contestare la presenza oggi di Giorgia Meloni, invitata al congresso nazionale della Cgil. E’ la protesta organizzata venerdì mattina, davanti al Palacongressi di Rimini, da Eliana Como, delegata di minoranza al congresso del sindacato guidato da Maurizio Landini. Per terra davanti all’entrata del palazzetto sono stati disposti un centinaio di peluches che richiamano al naufragio di Cutro e un cartello con scritto ‘La protesta dei peluches contro il cinismo la cattiveria e il razzismo di un governo fascista. Portami dentro, lasciami lì, quando Meloni parla esci’. E’ questo infatti l’invito di Como ai delegati del congresso che entreranno per i lavori. Niente fischi e contestazioni ma solo l’invito a lasciare la sala.

