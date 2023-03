Il presidente all'Università di Nairobi: "Serve sostenibilità"

“Il cambiamento climatico provoca conseguenze nefaste“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della prolusione all’Università di Nairobi, in Kenya. “Gli effetti del cambiamento climatico – ha affermato – si sono addirittura accelerati. Li avvertiamo in maniera più che significativa. Le conseguenze dell’innalzamento delle temperature medie sono gravi, ben documentate e si avvertono ovunque. Il drammatico aumento delle ondate di calore, le inondazioni, la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari sono alcuni dei sintomi più evidenti”. “Come governare questi fenomeni, sfuggendo a una falsa alternativa tra rinuncia allo sviluppo o cristallizzazione dell’esistente? La risposta è nella espressione sostenibilità. Ambientale, sociale, economica. In altri termini saper considerare come unitari i destini delle popolazioni del pianeta”.

