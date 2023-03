Il ministro degli Esteri: "Dobbiamo riflettere su questo"

“La questione della Wagner è da tempo sui giornali, ricordo una pagina di Repubblica di qualche mese fa. Non è certamente l’unica causa ma nella situazione generale la presenza della Wagner nei Paesi da dove partono i migranti accende qualche lampadina. Dobbiamo riflettere su questo” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani fuori dalla Camera dei Deputati. “È una delle cause insieme al terremoto in Turchia, la situazione in Afghanistan, la situazione in Iran, in Palestina, in Libia. Ci sono tante cause” ha aggiunto Tajani.

