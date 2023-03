Il ministro delle Infrastrutture: "L'Europa deve intervenire"

Nel 2023, fin qui, sono arrivati in Italia oltre 20mila migranti: più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022. Intato la strage di Cutro sembra non avere una fine. Oggi sono stati trovati i corpi di altre cinque persone: tre adulti e due bambini. “L’Ue si svegli, Italia non può essere lasciata sola”, ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Benevento, a margine dell’inaugurazione dei lavori di scavo della galleria Telese – Vitulano della nuova linea dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

