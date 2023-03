Per il governatore del Veneto: "Serve un piano Marshall per nuove infrastrutture"

Anche la Regione Veneto, alle prese con l’emergenza siccità, annuncia i primi provvedimenti. Luca Zaia ha già pronta un’ordinanza anti-spreco di acqua: “Siamo in un livello di allerta lieve, non tale da imporre razionamenti, però iniziamo con un’ordinanza che sensibilizza in maniera ufficiale i cittadini e le istituzioni, in maniera tale che l’acqua non sia sprecata”, ha dichiarato il governatore a margine di un evento pubblico a Possagno, in provincia di Treviso.

