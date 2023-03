Il ministro: "Il Copasir lanciò l'allarme 2 anni fa"

(LaPresse) “Il Copasir che ho presieduto aveva già evidenziato al Parlamento come ci fosse una politica di potenza della Russia anche attraverso i mercenari della Wagner che hanno via via preso in mano una parte dei paesi del Sahel accerchiando sostanzialmente l’Europa e sono presenti in gran misura anche in Libia”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine di un convegno all’Ara pacis. “Per quanto riguarda, nello specifico il ruolo della Wagner, nel in genere abbiamo parlato al parlamento nella relazione annuale 2021 presentata nelle prime settimane del 2022 che evidenziava in modo chiaro come vi era una strategia specifica di potenza della Russia tesa a controllare i paesi in cui vi era il flusso di immigrazione che poi si realizzava nel nostro Mediterraneo”

