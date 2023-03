Entra nel vivo la visita del presidente della Repubblica nello stato africano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato alla State House di Nairobi il presidente keniota William Ruto. Il capo dello Stato si trova in visita nel paese africano. Lunedì l‘arrivo all’aeroporto della capitale del Kenya, accolto da una rappresentanza delle autorità locali.

“Grazie per questo benvenuto e per questa accoglienza calorosa che ci ha riservato. È un’accoglienza nel segno dell’amicizia. Sono onorato di essere qui a Nairobi. L’Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita virtuosa e sostenibile. I rapporti tra i nostri due Paesi sono eccellenti. Consideriamo il Kenya un partner di grande importanza per l’Italia” le prime parole di Mattarella dopo aver incontrato alla State House di Nairobi il suo omologo del Kenya, William Ruto.

Mattarella: “Siccità allarmante, serve impegno comunità internazionale”

“Speriamo che oggi Nairobi veda un po’ di pioggia, ma la siccità è allarmante ed è un sintomo delle conseguenze del cambiamento climatico, anche in Europa. Per questo esortiamo la comunità internazionale a procedere con decisione nei comportamenti virtuosi e nel contrastare il cambiamento climatico”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver incontrato alla State House di Nairobi il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

“L’Italia considera il Kenya un pilastro di stabilità in questa importante regione del continente africano” aggiunge il Capo dello Stato. “Il rafforzamento delle nostre relazioni è stato oggetto dei colloqui di questa mattina, improntati alla piena sintonia e alla determinazione del percorso da percorrere. La collaborazione scientifica e tecnologica è di grande eccellenza. Il centro spaziale di Malindi è di grande successo e comune è la direzione a farlo crescere. È una collaborazione che vogliamo intensificare, insieme a quella culturale”.

Mattarella: “Fenomeno epocale non affrontabile a livello bilaterale”

“I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collaborazione. Questo vale anche per il tema dei migranti. Noi cerchiamo collaborazione con i paesi di origine e transito, ma si tratta di un fenomeno di dimensione epocale e crescente, non è affrontabile a livello bilaterale. Serve una congiunta, lucida e ben organizzata azione europea”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver incontrato alla State House di Nairobi il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

