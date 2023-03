Il presidente della Repubblica in visita di Stato, ad accompagnarlo la figlia Laura

Il Presidente Sergio Mattarella è arrivato lunedì sera all’aeroporto di Nairobi per la visita di Stato in Kenya. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto da una rappresentanza delle autorità locali. Gli incontri istituzionali di Mattarella inizieranno martedì: in mattinata vedrà il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, poi si sposterà a Malindi dove visiterà il Centro spaziale “Luigi Broglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata