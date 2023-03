Il deputato Pd Alessandro Zan: "Pressioni inqualificabili"

“Nei giorni in cui in Commissione Politiche Europee del Senato si discute il Regolamento UE che chiede che in tutti gli Stati membri siano riconosciuti i diritti delle famiglie omogenitoriali, il Ministero dell’Interno intima al Sindaco di Milano Beppe Sala di fermare le registrazioni all’anagrafe delle famiglie con due padri o due madri. Sono pressioni inqualificabili che confermano l’ostilità del governo Meloni contro i diritti della comunità lgbtqia+. L’Unione Europea chiede anche all’Italia di fare passi in avanti verso la piena uguaglianza di tutti i cittadini e il governo risponde con azioni degne dell’Ungheria di Orban”. Lo afferma il deputato del Pd, Alessandro Zan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata