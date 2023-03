Foto da Facebook

Rotte anche le finestre, serranda danneggiata con un petardo

Scritto contro il 41 bis e ‘Alfredo Libero‘ sono comparse questa notte sui muri del circolo Pd ‘Italia-Lanciani’ a Roma. Diverse le scritte, realizzate con vernice rossa, tra cui ‘PD Merd*’ e ‘stop 41bis’, mentre ignoti hanno rotto le finestre del circolo, facendo cadere pezzi di vetro all’interno. La segnalazione al 113 è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza. La serranda della finestra del circolo, al piano terra in via Catanzaro, è stata danneggiata dal lancio di un petardo di grosse dimensioni. Intervenuti gli artificieri per la bonifica e la scientifica per i rilievi. Le volanti intervenute sono quelle di Porta Pia e San Lorenzo.

Gualtieri: “Gesto vigliacco”

“Solidarietà e vicinanza al Circolo Pd Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza nella nostra città”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commenta su Twitter le scritte contro il 41bis e per Alfredo Cospito apparse sui muri del circolo Pd ‘Italia-Lanciani’ nella Capitale.

