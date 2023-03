Il presidente del Piemonte: "Da noi militare per farsi curare"

L’ambasciatore di Ucraina in Italia Yärosiav Menlyk ha visitato Torino per incontrare le istituzioni e le realtà che hanno contribuito all’accoglienza in Piemonte della popolazione in fuga dalla guerra. “Sono grato perché ha ricordato che siamo stati la prima Regione italiana ad attivare un contatto con l’ambasciata per dare aiuto concretamente, in 12mila hanno trovato da noi possibilità di rifugio e cura”. “Nei prossimi giorni un militare della polizia ucraina arriverà in Piemonte per essere curato all’ospedale Molinette di Torino” ha aggiunto Cirio.

