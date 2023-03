Kiev nega ogni responsabilità riguardo l'attacco al gasdotto Nord Stream

La presa di Bakhmut da parte dei russi potrebbe essere questione di giorni, mentre nella notte è pioggia di bombe su Kiev, Odessa, Kharkiv. “Non possiamo escluderlo” ha sottolineato il segretario della Nato Stoltenberg, ribadendo la necessità di non sottovalutare la Russia, nonostante le pesanti perdite che ha subito. Il capo del gruppo Wagner, Prighozin, ha annunciato che la milizia controlla ormai la parte orientale della città e verso sera il gruppo fa sapere di star avanzando anche nel nord. I funzionari occidentali, citati dalla Cnn, ipotizzano però che il sostegno dell’esercito regolare russo al battaglione diminuisca di giorno in giorno e l’intelligence degli Stati Uniti definisce “improbabile” che le truppe di Mosca abbiano le forze per conquistare ulteriore territorio.

Nel frattempo continuano le indagini sulle esplosioni che hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream.

Nella notte bombe su Kharkiv e Odessa

Le forze russe hanno sferrato un bombardamento missilistico su numerose città dell’Ucraina nelle prime ore del mattino, prendendo di mira le infrastrutture energetiche nella capitale Kiev, a Kharkiv e a Odessa. Si tratta del primo raid di tale portata in tre settimane. Le autorità ucraine hanno detto che sono stati colpiti edifici residenziali, ma non hanno detto immediatamente se ci sono state vittime.

“Gli obiettivi delle infrastrutture critiche sono di nuovo nel mirino degli occupanti”, ha dichiarato in un post su Telegram. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha riferito su Telegram che ci sono stati “problemi con l’elettricità” in alcune parti della città. Anche il governatore della regione meridionale di Odessa, Maksym Marchenko, ha riferito di attacchi sulla città e ha affermato che sono stati colpiti impianti energetici ed edifici residenziali. “La seconda ondata è attesa proprio ora, quindi chiedo ai residenti della regione di rimanere nei rifugi!”, ha scritto Marchenko su Telegram poco più di due ore fa. Le ferrovie ucraine hanno segnalato interruzioni di corrente in alcune aree. Cinque treni hanno subito ritardi di oltre un’ora e 10 treni hanno subito ritardi di oltre 30 minuti.

Zelensky: 81 missili nella notte

“Il nemico ha sparato 81 missili, cercando di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue patetiche tattiche. Gli occupanti possono solo terrorizzare i civili. È tutto ciò che possono fare. Ma non li aiuterà. Non sfuggiranno alla responsabilità per tutto ciò che hanno fatto”. Con queste parole in un messaggio via Telegram il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha commentato l’attacco russo che nella notte ha colpito almeno 7 regioni dell’Ucraina. “Ringraziamo i guardiani dei nostri cieli e tutti coloro che aiutano a superare le conseguenze degli attacchi insidiosi degli occupanti”, ha aggiunto Zelensky.

L’Ue e Kiev

Proprio da Stoccolma l’Europa ha ribadito ancora una volta il sostegno militare a Kiev. Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera, ha proposto un nuovo pacchetto da 1 miliardo di euro per rimpolpare il fondo intergovernativo European Peace Facility e provvedere così all’acquisto di munizioni destinate all’esercito ucraino. Mentre entro fine mese sono attesi in Ucraina i carri armati Leopard 2, inviati da Germania e Portogallo. Da Kiev, intanto, il segretario generale dell’Onu Guterres ha definito come “fondamentale” la continuazione dell’accordo sul grano tra Ucraina e Russia, che permette a Kiev di esportare in sicurezza i propri cereali attraverso il Mar Nero. Il rinnovo è previsto per il 18 marzo, a meno che una delle due parti si opponga.

