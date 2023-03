Così la premier nella conferenza stampa dopo il Cdm di Cutro

Giorgia Meloni ha parlato del dl migranti approvato in Cdm a Cutro nella conferenza stampa che è seguita al Consiglio dei ministri. “La norma principale prevede un aumento delle pene e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa a morte e lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini. Prevede una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso muoiano delle persone, come a Cutro”, ha detto Meloni. Il reato, aggiunge, sarà “perseguito dall’Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Consideriamo questo un reato universale, questo governo cercherà gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo“.

