L'eurodeputata di Forza Italia ha dato un documento al Commissario per chiedere la Tampon Tax

L’eurodeputata di Forza Italia, Alessandra Mussolini, si è recata nella sala stampa della Commissione europea dove il commissario Paolo Gentiloni e il vicepresidente Valdis Dombrovskis stavano presentando le linee guida sulle politiche di bilancio e al termine della conferenza si è avvicinata al palco per consegnare all’ex premier italiano un assorbente accompagnato da una lettera per chiedere lo stop della Tampon Tax e tagliare l’Iva sugli assorbenti. “Il Parlamento europeo – si legge nel documento – ha sottolineato gli effetti negativi della ‘Tampon tax’ sulla parità di genere ed ha invitato gli Stati Membri a sfruttare la flessibilità introdotta nella direttiva IVA e ad applicare esenzioni o aliquote IVA 0% a questi beni essenziali. Attualmente, in Europa solo l’Irlanda ha abolito la tassa sugli assorbenti mentre altri Stati tra cui la Scozia, Nuova Zelanda e Regno Unito, hanno previsto una distribuzione gratuita per le studentesse, negli istituti penitenziari e Enti pubblici”.

