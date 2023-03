Il Capo dello Stato: "Serve operatività dell'Italia e di tutta la Ue"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Potenza alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 dell’Università degli studi della Basilicata. Tra i vari argomenti trattati nel suo discorso, il Capo dello Stato si è soffermato sul terribile naufragio di Steccato di Cutro che ha causato oltre 70 morti. “Questo ci fa tornare alla mente le immagini televisive della grande folla di afgani all’aeroporto di Kabul che imploravano un passaggio in aereo per recarsi altrove. Ci fa quindi comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono un futuro, cercano di lasciare con sofferenza, come sempre avviene, la propria terra per cercare un avvenire altrove. Per avere possibilità di un futuro altrove“, ha detto Mattarella. “Di fronte all’evento drammatico che si è consumato, ma ancor più a quel che questo raffigura, di condizioni drammatiche in quello come in altri Paesi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti. Dell’Italia, per la sua parte, dell’Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

