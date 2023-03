Il presidente del Senato a Gerusalemme: "Vicinanza al popolo ebraico"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è in visita a Gerusalemme. La seconda carica dello Stato è stata a Yad Vashem, il mausoleo della memoria della Shoah: sul Libro del ricordo ha scritto “Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale”.

Malan: “Visita nel solco di Fiuggi”

Il presidente del Senato è arrivato ieri in Israele, e oggi ha incontrato il suo omologo della Knesset, Amir Ohana. Una visita che, ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan in un’intervista a Formiche.net, ha un significato anche simbolico: “Il significato della visita del presidente del Senato, Ignazio La Russa in Israele è molto profondo, specie perché arriva a coronamento di un percorso iniziato idealmente lo scorso 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria. Si tratta di una scelta figlia della “svolta di Fiuggi”, che rappresentò un passo fondamentale per la destra italiana: la condanna senza se e senza ma del Fascismo. La Russa fu testimone di quel momento importante”, ha dichiarato il senatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata