Le parole del ministro degli Esteri da Abu Dhabi prima dell’incontro della premier Giorgia Meloni con il presidente degli Emirati Arabi Uniti

“Noi stiamo lavorando per la pace, per far stare la Russia più calma. Lo abbiamo detto anche agli indiani. Adesso vediamo come intendono muoversi” gli Emirati Arabi Uniti. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti ad Abu Dhabi prima dell’incontro della premier Giorgia Meloni al palazzo presidenziale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Noi spingiamo sempre affinché ci sia un dialogo“, aggiunge il titolare della Farnesina evidenziando il fatto che “Blinken e Lavrov, sia pure di sfuggita, si sono incontrati e parlati brevemente a Nuova Delhi”. “Bisogna sempre lasciare aperta la porta della diplomazia anche se non è facile, c’è una guerra in corso – ricorda Tajani -. Noi partiamo dal presupposto che vogliamo la pace, non esiste che si continui a combattere, però la pace non può essere la resa dell’Ucraina, questo è il punto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata