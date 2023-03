La presidente del Consiglio: "Il tema è ancora oggetto da parte nostra di valutazione"

“Il tema della Cina va trattato separatamente” rispetto ai rapporti con l’India, “è ancora oggetto da parte nostra di valutazione. Io sono stata invitata in Cina dal presidente Xi Jinping, ci siamo incontrati al G20, per ora non è calendarizzato. Non lo escludo conseguente rispetto alle scelte che faremo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti ad Abu Dhabi.

