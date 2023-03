L'Inps compie 125 anni, il presidente: "Solidarietà è filo conduttore"

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico è intervenuto a margine della cerimonia per il 125esimo anniversario dalla fondazione dell’istituto a Palazzo Wedekind a Roma. “La settimana corta? Diciamo che è una mia vecchia idea di cui ho anche parlato nel mio libro. L’orario di lavoro attuale è stato fissato da un Regio decreto del 1923. Da quel momento abbiamo avuto uno sviluppo tecnologico enorme, ma nessun cambiamento sull’orario. Una riflessione sulla diminuzione tempi di lavoro è giusta. Una maggiore flessibilità consentirebbe di aumentare l’occupazione soprattutto femminile nel nostro mercato che ha tassi di occupazione molto bassi”, ha dichiarato Tridico, aggiungendo: “Del resto i Paesi in cui questa misura è stata implementata in modo sperimentale hanno visto la produttività e l’efficienza aumentare”. L’economista ha poi parlato dello stato del welfare nel nostro Paese. “Come ha detto oggi la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra la solidarietà è il filo conduttore che ha accompagnato le diverse fasi dello sviluppo economico. Sia quando le cose andavano bene negli anni ’50, ’60 e ’70 sia oggi. Con uno Stato e un welfare più forti si possono creare le condizioni di uguaglianza previste dalla Costituzione”, ha dichiarato Tridico.

