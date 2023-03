Il ministro dell'Ambiente parla dopo il tavolo a Palazzo Chigi sulla crisi idrica

Dopo il tavolo a Palazzo Chigi sulla crisi idrica, in cui il governo ha deciso che nominerà un commissario straordinario per l’emergenza siccità, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin precisa: il nome di chi ricoprirà il ruolo non c’è ancora. “Anzi, credo possano essere anche più nomi per quanto riguarda le opere“, ha spiegato Pichetto in un’intervista a Radio Anch’io. “La questione commissari”, ha aggiunto, “riguarda la nomina in tutti questi casi in cui bisogna intervenire d’urgenza per dare pieni poteri a qualcuno per superare i passaggi burocratici” e “la cabina di regia vuol dire mettere insieme poteri anche spezzettati per accelerare il sistema”.

