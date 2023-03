Il neo governatore emozionato: "Confesso che non vedevo l'ora"

Il neo presidente del Lazio, Francesco Rocca, si è insediato in Regione. Al suo arrivo nella sede di via Cristoforo Colombo, dipendenti e nuovi consiglieri lo hanno accolto con un applauso. “Sono emozionato ma confesso che non vedevo l’ora”, ha dichiarato Rocca.

