La presidente del Consiglio al palazzo presidenziale di New Delhi

“Sono molto contenta di essere qui, ringrazio il primo ministro Modi per la splendida accoglienza” e si tratta del “primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al palazzo presidenziale a New Delhi, in India. Meloni è stata accolta dal premier indiano, Narendra Modi, e dal picchetto d’onore delle forze armate. La presidente del Consiglio interverrà all’apertura della VII edizione della conferenza Raisina Dialogue.

