Così la ministra parlando con i giornalisti al termine della sua visita a Bruxelles

Quelli di ieri e oggi “sono stati due giorni importanti, sicuramente di confronto, l’inizio di un percorso di confronto che intendo portare avanti con le istituzioni Ue e gli enti del terzo settore, con lo European Disability Forum, che ha una voce importante rispetto alle famiglie e alle persone con disabilità”. Lo ha affermato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in un punto stampa al Parlamento europeo al termine della sua visita a Bruxelles. “E’ un percorso che vorrei che coinvolgesse tutti gli altri Paesi nel determinare alcuni punti focali. Sicuramente la messa a terra piena della convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, che in Italia stiamo portando avanti soprattutto con la legge delega sulla disabilità, che prevede cinque decreti attuativi, e della quale ho parlato con tutti gli interlocutori che ho incontrato in questi due giorni, il commissario Nicolas Schmit e la settimana prossima in Italia incontrerò la commissaria Helena Dalli”.

