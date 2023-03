Il vicepresidente del Senato dopo annuncio di Lollobrigida: "Già ottantamila sono tanti"

“Ottantamila sono tanti. Ho letto altre cifre sui giornali, ma lasciamo perdere. Ottantamila è già una cifra molto generosa e sarebbe improponibile per chiunque lo dicesse”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri in relazione al nuovo decreto flussi annunciato da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. “Lollobrigida parla di 500mila? Ma in quanti secoli? Se fosse in venti anni forse andrebbe bene”, ha aggiunto Gasparri.

