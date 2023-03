Il senatore di FI difende il ministro Piantedosi: "Si dimetta chi specula"

“C’è una tragedia che si rinnova, bisogna bloccare questi viaggi. Ci sono persone che prendono soldi per mettere persone su barche improbabili ed esporle a rischi enormi. Piantedosi ha detto quello che ha detto un padre afghano ammettendo di sentirsi in colpa per aver esposto la famiglia a questo pericolo e che aveva fatto male a fidarsi degli scafisti. Piantedosi ha detto che l’Italia ha già fatto un decreto di ottanta mila stranieri che devono entrare per vie regolari ed avere un lavoro”, dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri dopo le parole del ministro Piantedosi a seguito naufragio nel crotonese. Dalle opposzioni si chiedono le dimissioni del titolare del Viminale. “Tutt’ora sbarcano degli aerei a Pratica di Mare promossi da organizzazioni più serie delle Ong e che il nostro paese che ha il 10% di stranieri e che ha appena fatto un decreto flussi non può essere l’approdo di ogni disperazione e meta di speculatori ai danni di persone disperate. Le dimissioni dovrebbe darle chi specula su questa tragedia”, aggiunge il vicepresidente del Senato.

