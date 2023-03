Il leader di Azione: "Un Governo che sull'immigrazione sta dicendo tutto e il contrario di tutto"

Carlo Calenda critica duramente il Partito democratico e le scelte messe in atto dal governo Meloni in merito alla questione migranti. Il senatore e fondatore di Azione punta il dito soprattutto contro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la gestione dell’emergenza al largo delle coste di Cutro. “Il Partito democratico ha adottato, legittimamente, una linea sovrapponibile a quella del Movimento 5 Stelle e la destra si sposta sempre più a destra. Con tutti i guai che questo Paese ha non possiamo essere governati da opposte ideologie ed estremismi”, ha detto Calenda fuori da Montecitorio. “Sulla tragedia di Cutro se fosse verificata l’ipotesi di omesso soccorso Piantedosi dovrebbe dimettersi. Ma dovrebbe dimettersi comunque perché non si possono dire certe frasi e correggersi dicendo che andiamo a prendere i migranti lì, poi Lollobrigida parla di 500mila arrivi. Un Governo che sull’immigrazione sta dicendo tutto e il contrario di tutto”, ha aggiunto il fondatore di Azione.

