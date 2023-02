La deputata dem: "Dichiarazioni Piantedosi inqualificabili"

Laura Boldrini in visita a Crotone a pochi giorni dal drammatico naufragio che ha provocato oltre 60 vittime accertate per portare “solidarietà e vicinanza ai sopravvissuti”. La deputata dem ha poi attaccato il ministro degli Interni, Piantedosi: “Dichiarazioni inqualificabili, di un uomo che non ha dedicato un’ora del suo tempo ad ascoltare queste persone”, ha detto Boldrini che poi ha attaccato la linea del governo: “Dire che bisogna bloccare le partenza cosa vuol dire? Blindare Siria, Afghanistan, Siria, Egitto o Tunisia? Formule vuote di significati che nascondono la mancanza di strategia nell’affrontare i flussi migratori. Lo dimostra anche l’ultimo decreto che hanno fatto: imperdonabile mettere fuori gioco le Ong e rendere difficili i soccorsi”.

