La premier si congratula con Regno Unito ed Unione Europea dopo aver siglato il patto che servirà a migliorare il funzionamento del protocollo sul Paese britannico

“Congratulazioni Rishi Sunak e Ursula von der Leyen. Accolgo con favore l’accordo di Windsor tra Europa e Regno Unito per migliorare il funzionamento del protocollo sull’Irlanda del Nord. Uno sviluppo positivo per un ulteriore rafforzamento dei nostri rapporti con il Regno Unito, Paese amico, alleato e partner”. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.

Congratulations @RishiSunak and @vonderleyen. I welcome the agreement at Windsor between 🇪🇺 and 🇬🇧 to improve the functioning of the Protocol on Northern Ireland. A positive development for a further strengthening of our relations with the 🇬🇧, a friend, ally and partner country.

