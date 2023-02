Il governatore dell'Emilia Romagna riconosce la vittoria di Elly Schlein

“Grazie a tutti i volontari che in tutta Italia hanno tenuto aperto i seggi. Grazie a chi, in tutte queste settimane, prima tra gli iscritti e poi tra gli elettori, hanno aiuto a fare si che quella di oggi è stata una bella giornata di democrazia e partecipazione. Siamo l’unico partito che può vantare e vantarsi di far partecipare così tanta gente a decidere chi lo deve guidare”. Sono le prime parole pronunciate dall’ex candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini. Il governatore si è recato al suo comitato a Bologna, dove ha riconosciuto la vittoria della sua sfidante Elly Schlein.

