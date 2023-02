Il governatore dell'Emilia Romagna riconosce la vittoria di Schlein

“Noi veniamo da troppe sconfitte ed è proprio per questo che io sento la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Pd. Io l’ho sempre detto: se io avessi vinto e prevalso, avrei chiesto agli altri candidati di darmi una mano. Ha prevalso Elly e, senza chiedere nulla per me, un minuto dopo, mi sono messo a disposizione per dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Partito Democratico. È troppo importante e prezioso il nostro ruolo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna, nel suo discorso dopo la sconfitta nelle primarie del Partito Democratico contro Elly Schlein.

