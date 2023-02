E’ l’ora di ammettere la sconfitta: dopo le 23 di domenica 26 febbraio, Stefano Bonaccini ha dichiarato: “Adesso tocca a Elly Schlein: ha una grande responsabilità. Le tocca indicare una strada con cui vorrà guidare il Partito Democratico e farlo con tutti coloro che saranno disponibili a dare una mano”. Bonaccini era nel suo comitato di Casalecchio, nel Bolognese.

“Il voto degli iscritti ha dato un esito diverso, ma gli elettori hanno dato un altro responso e lei, certamente, è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito Democratico”, ha detto ancora Bonaccini. “Spero – ha sottolineato- di non avere deluso. C’ho messo tutti quello che potevo con i miei pregi e i miei difetti, ma davvero vivetela come una grande giornata. E, da domani, tutti a dare una mano per il rilancio del Pd”.

“Io l’ho sempre detto: se io avessi vinto e prevalso, avrei chiesto agli altri candidati di darmi una mano. Ha prevalso Elly e, senza chiedere nulla per me, un minuto dopo, mi sono messo a disposizione per dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Partito Democratico. È troppo importante e prezioso il nostro ruolo”, ha aggiunto ancora Bonaccini.

Letta: “Auguri a Schlein, riuscirà dove io non sono riuscito”

“Auguri ad Elly Schlein segretaria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione #primariepd #WilPD”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata