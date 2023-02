Il ministro dell'Interno dopo la tragedia in mare al largo di Crotone

“Anche se fossi disperato non partirei perché sono stato educato anche alla responsabilità, di non chiedermi sempre io che cosa mi devo aspettare dal Paese in cui vivo ma anche quello che posso dare io al Paese in cui vivo per il riscatto dello stesso”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del vertice nella prefettura di Crotone dopo la tragedia di migranti avvenuta stamane, alla domanda di un cronista che gli chiedeva se, in caso di disperazione, anche lui cercherebbe di raggiungere l’altra parte del mondo nonostante le condizioni meteo avverse.

