Il segretario uscente commenta la partecipazione al voto nei gazebo

(LaPresse) Enrico Letta è soddisfatto della partecipazione alle primarie del Pd. “Voglio dire che è stata per adesso una grande festa di democrazia e partecipazione, sono felice di vedere quante persone stanno votando, supereremo ampiamente il milione di partecipanti”, ha dichiarato il segretario dem uscente, dopo aver votato nel seggio di Testaccio, a Roma. “Credo sarà un grande segno di successo e per me una grande soddisfazione vedere che il percorso disegnato per le primarie è stato quello giusto. Ci sono state molte polemiche critiche, troppo lento, troppo lungo, troppo corto. Io penso invece sia stato quello giusto. Sarebbe stato negativo farlo immediatamente, a botta calda, dopo la sconfitta elettorale. “Il Pd esce molto unito da questo vicenda. Parlare di scissione è un gioco giornalistico e politico, un gioco politico del Transatlantico che si diverte moltissimo intorno al Pd”, ha detto ancora Letta.

