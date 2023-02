Il segretario dem uscente: "Bisogna assolutamente fermare questa strage"

“Oggi purtroppo è una giornata drammatica funestata da un’altra tragedia nel Mediterraneo. Io voglio esprimere qui tutto il cordoglio possibile per questo dramma. Un ennesimo dramma, purtroppo. Bisogna assolutamente fermare questa strage in mare, bisogna che ci siano politiche europee e nazionali per fermarla. Bisogna rendere possibile che chiunque possa fermare queste stragi lo faccia, dalle autorità pubbliche alle ong perchè quello che è successo oggi è intollerabile. Io insisto nel dire che questa tragedia non può rimanere senza risposta a livello istituzionale a livello europeo, come dice il Presidente della Repubblica ma a fianco di una risposta politica deve esserci anche una risposta al tema del soccorso in mare perchè non si possono lasciare morire di fronte alle nostre coste persone e bambini che scappano. L’Italia deve affrontarlo in maniera diversa da come lo sta affrontando”. Così Enrico Letta, segretario uscente del Pd, dopo aver votato per le primarie dem a Roma, sulla tragedia in mare di oggi, 26 febbraio, al largo di Crotone, nella quale sono morti più di 50 migranti.

