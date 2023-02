Il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore

“Vediamo” episodi di violenza “purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore.

“Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia o in altri Paesi praticando solidarietà, impegno comune, facendosi carico dei problemi generali, capendo che non si vive da soli ma si vive insieme agli altri e ci si realizza insieme agli altri. Tutto questo è un antidoto anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi” ha aggiunto il Capo dello Stato. “Vi sono episodi di violenza contro i quali la vera diga è fatta, oltre naturalmente dagli interventi delle pubblica autorita, ma è fatta in maniera prevalente soprattutto dai comportamenti positivi che si realizzano, vengono fuori, si manifestano, come quelli che voi avete messo in campo. Per questo vi ringrazio, il nostro è un Paese che ha sempre coltivato la civiltà della condizione umana“, ha aggiunto il Capo dello Stato, seduto in prima fila vicino al ministro dell’Istruzione e merito Giuseppe Valditara.

“Pace in Ucraina frutto accordo Stati e sentimenti popoli”

“Oggi è un giorno particolare e importante perché oggi si compie un lungo anno della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’Ucraina. Nella nostra Europa non si vedeva una guerra di uno Stato per aggredire o addirittura annettere un altro Stato dalla guerra mondiale” le parole di Sergio Mattarella.

“La pace richiede una grande opera per conseguirla, consolidarla, ripristinarla. La pace è frutto dell’accordo tra Stati ma anche frutto dei sentimenti dei popoli, di come all’interno si vive e ci si esprime. Praticando solidarietà, impegno comune capendo che si vive e ci si realizza non soli ma insieme agli altri è un antidoto contro la violenza” conclude Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata