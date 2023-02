Il ministro dell'Istruzione torna a parlare dopo gli attacchi ricevuti da opposizioni, Anpi e studenti

Dopo gli attacchi ricevuti da opposizioni, Anpi e studenti in merito alla presa di posizione contro la lettera scritta dalla preside del liceo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, a seguito dell’aggressione avvenuta sabato scorso, davanti al liceo Michelangiolo, di un gruppo di studenti da parte di alcuni esponenti neofascisti, torna a parlare il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No. https://t.co/LHj4yVS2SO — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) February 24, 2023

“Ho annunziato sanzioni ? No“. L’esponente di governo precisa così su Twitter di non aver mai annunciato sanzioni per la professoressa di Firenze, Annalisa Savino. Il ministro dell’Istruzione ha ritenuto la lettera “del tutto impropria”, escludendo la presenza in Italia della minaccia fascista. Valditara ha poi lanciato anche un appello ai partiti dell’opposizione per “un maggior senso di responsabilità“.

