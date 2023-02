Il candidato alla segreteria del Pd: "Se continua così, opportuno chiedere dimissioni"

“Valditara si sta dimostrando uno dei ministri più inadeguati in questi primi mesi di governo che io abbia mai visto in vita mia. Credo che se continua su questa strada chiedere le dimissioni del ministro sia opportuno“. Lo dice il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un appuntamento elettorale a Milano in vista delle primarie per la segreteria del Pd.

