Il capogruppo azzurro alla Camera: "Berlusconi vuole fermare conflitto"

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo interviene sulla polemica Berlusconi-Zelensky. “Noi non commentiamo, credo che i toni vadano tenuti bassi. Il presidente Berlusconi è un uomo di pace per tutto quello che ha fatto nella sua vita. Vuole solo lavorare ad un processo di pacificazione e far fermare questo conflitto. Forza Italia mai verrà meno ai suoi impegni ma pone anche l’accento sulla necessità di avviare un processo di pace. Le frasi sono state molto mistificate, hanno avuto un eco molto diverso dal senso profondo di quello che Berlusconi voleva dire”, afferma Cattaneo.

