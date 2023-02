Il leader M5S: "Decidiamo se vogliamo costruire un negoziato di pace"

“Io non sono più Presidente del Consiglio e quindi non mi permetto di rivolgere un appello al presidente Putin. Tuttavia mi rivolgo alla popolazione russa e dico che ci sono antichi legami di amicizia e solidarietà tra le nostre popolazioni ed è verissimo che durante la pandemia ci avete aiutato. I russi ci hanno aiutato anche durante il terremoto dell’Aquila, ma anche noi li abbiamo aiutati in tante emergenze”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Ma questo non toglie nulla al fatto che la Russia e Putin sono responsabili di un’aggressione ingiustificata e questo avrà sempre la nostra ferma condanna e la massima solidarietà per la popolazione ucraina”, ha aggiunto Conte. “L’escalation militare non ci porta da nessuna parte. Decidiamo se vogliamo costruire un negoziato di pace, parola sparita da tutte le sedi e da tutti i summit. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?” ha concluso.

