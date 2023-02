Dopo l'annuncio di sospensione da parte del presidente Putin

La Russia è disposta a tornare indietro sulla sospensione della partecipazione al trattato New Start con gli Stati Uniti annunciata oggi dal presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui Washington facesse degli sforzi. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione. “La decisione di sospendere lo Start può essere reversibile. A tal fine, Washington deve dare prova di volontà politica, compiere sforzi coscienziosi per una de-escalation generale e creare le condizioni per la ripresa del pieno funzionamento del Trattato e, di conseguenza, garantirne in modo completo la fattibilità. Esortiamo la parte americana a fare proprio questo. Fino ad allora, qualsiasi nostro passo verso Washington nel contesto dello Start è assolutamente fuori questione”, recita la dichiarazione del ministero degli Esteri di Mosca.

