La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questo pomeriggio alle 17 incontrerà a Varsavia il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. Domani poi la premier dovrebbe recarsi in vista a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La aspetto, so che sta arrivando. L’Ucraina è in attesa di Giorgia. Noi abbiamo un grande rispetto dell’Italia e del popolo italiano”, ha detto Zelensky al Tg1. “Ho avuto ottimi colloqui con il nuovo primo ministro”, ha aggiunto Zelensky, “abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che il sostegno del primo ministro, di Giorgia, non è cambiato e io la ringrazio molto per la sua posizione“.

