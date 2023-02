Il leader di Forza Italia dice che la misura aveva creato "un clima di costante incertezza per le imprese interessate"

Silvio Berlusconi mantiene la linea governativa sullo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per i bonus edilizi tra cui il Superbonus 110%: la misura, afferma il Cavaliere in un post sui social, con le sue “continue modifiche ed interpretazioni”, aveva portato a “un clima di costante incertezza per le imprese interessate“. Il leader di Forza Italia, però, apre anche a modifiche delle norme nel percorso di discussione in Parlamento: “Naturalmente il Parlamento sovrano discuterà il decreto e, nei tempi richiesti, ove lo ritenesse opportuno, potrà apportare utili modifiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata