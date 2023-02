Lo ha annunciato il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber: "Il supporto a Kiev non è facoltativo"

“A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro pieno supporto. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Ue”. Così il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, su Twitter.

Following the remarks by Silvio Berlusconi on Ukraine we decided to cancel our study days in Naples. Support for Ukraine is not optional. @Antonio_Tajani and @forza_italia in @EPPGroup have our full support. We continue the cooperation with the Italian government on EU topics.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 17, 2023