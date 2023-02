Il ministro dell'Agricoltura: "Draghi a luglio imputò alla cessione dei crediti un vero disastro"

“Non vedo un grande caso, noi abbiamo avuto provvedimenti come il Superbonus che abbiamo denunciato, ricordo le dichiarazioni molto forti di Draghi a luglio dello scorso anno che imputò a questa cessione dei crediti un vero e proprio disastro. Lo fece lui, da analista politico in quella fase ma sicuramente esperto di numeri, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che dobbiamo riparare. Già ieri è emersa la volontà di affrontare il tema tenendo conto che quello che è accaduto è semplicemente economicamente e finanziariamente irragionevole e pericoloso. Da un lato va salvaguardato il mondo delle imprese, il lavoro e e gli impegni assunti dall’altro tutte le degenerazioni che hanno portato a questa criticità vanno affrontate con la stessa fermezza limitando i danni per lo Stato che possono emergere perché lo Stato siamo noi cittadini. Si tratta di più di 100 milioni di crediti, divideteli per la popolazione italiana e vedrete quanto ci è costato per ogni singolo italiano“. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, a margine di un evento della Coldiretti, con riferimento al tema dello stop alla cessione dei crediti da Superbonus. Poi smentisce problemi nella maggioranza: “Che a me risulti diversi ministri come me hanno votato a favore di questo decreto”.

