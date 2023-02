Conferenza stampa di presentazione del suo libro, a Milano

“Dopo la sentenza ha sentito Berlusconi? Come avevo già risposto ieri, non è tra le mie priorità sentire Berlusconi: guardando al passato gli ho voluto molto bene”. Così Karima El Mahroug nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo libro, Karima, all’hotel Diana di Milano. Poi ha aggiuto: “Non ho ricevuto milioni di euro e sono stata assolta perché il fatto non sussiste“.

