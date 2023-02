Il deputato di Forza Italia all'esterno di Montecitorio: "Berlusconi ha apprezzato il lavoro equilibrato dei giudici"

“Soddisfazione per l’assoluzione di Berlusconi, bisogna guardare avanti. Abbiamo sottolineato che già dalla passata legislatura c’è una richiesta di commissione d’inchiesta voluta da tutte le forze che oggi sono maggioranza e abbiamo fatto presente che esiste questa richiesta unanime. Sottolineiamo che la via maestra è quella di aprire una fase nuova sui temi della giustizia all’insegna del garantismo e la via maestra è quella delle Riforme che stiamo facendo con Nordio. La commissione d’inchiesta è stata firmata da tutti quindi non mi sembra sia un tema. Per Forza Italia le priorità sono le riforme e andiamo avanti su questo. La giustizia vive una nuova fase all’insegna del garantismo, lo stesso Berlusconi ha apprezzato il lavoro equilibrato dei giudici che lo hanno assolto quindi dobbiamo lavorare in un clima che deve essere diverso da entrambi le parti”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia sulla commissione d’inchiesta sulla magistratura.

