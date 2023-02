La ministra per il Turismo torna sulla situazione dell'isola dopo la drammatica frana dello scorso novembre

“Il Governo ha fatto capire tutta la nostra disponibilità. Io sono stata a Ischia e ci tornerò”. A Napoli per la visita al salone Nauticsud, la ministra per il Turismo Daniela Santanchè torna così sulla situazione di Ischia dopo la frana che ha colpito l’isola nella notte tra il 25 e il 26 novembre e assicura l’impegno dell’Esecutivo. “Non dobbiamo dimenticare quella tragedia – sottolinea – ma non dobbiamo nemmeno aggiungerne un’altra: la perdita di turismo. Quell’isola vive di turismo, il ministero ed Enit hanno fatto una grande campagna per raccontare che Ischia sta bene, perché non ci possiamo permettere disdette”.

