La ministra del Turismo ha commentato le dichiarazioni degli esponenti del Pd sull'operato della premier Meloni

“Io trovo molto giusto l’atteggiamento di Letta e Bonaccini, perché noi dobbiamo imparare a parlare non come nemici, come avversari. È vero che la pensiamo diversamente, grazie a Dio, perché il pensiero unico mi terrorizza, però questo dovrebbe essere il giusto approccio”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della visita a Napoli dei saloni del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare, rispondendo a una domanda sui commenti di Enrico Letta e Stefano Bonaccini sull’operato della premier Giorgia Meloni. “Dovremmo confrontarci, non scontrarci – ha aggiunto – perché abbiamo visioni diverse sulla famiglia, sulle imprese, sul fisco, sulla giustizia, sul lavoro ed è bene che sia così. Però se noi tutti politici dessimo un esempio non di contrapposizione, non di scontro, non di lotta violenta, non di insulti, non di denigrazione dell’avversario, avremmo fatto un grande passo in avanti”.

